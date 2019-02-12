أمير الكويت يتحدث عن العلاقات مع السعودية تزامنا مع "حدث لأول مرة"

جاء ذلك على هامش استقباله —بقصر بيان- الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سعود بن فهد، والوفد المرافق، بمناسبة حفل افتتاح فعاليات "معرض الفهد" الذي يقام لأول مرة خارج حدود المملكة.

وبحسب صحف كويتية، استذكر الأمير مآثر ومواقف العاهل السعودي السابق، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود التي تجسدت في أصعب المحن التي مرت على الوطن العزيز والتي ستبقى خالدة في التاريخ والاذهان وستذكرها الأجيال.

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وأقام أمير الكويت مأدبة غداء على شرف الوفد الأميري السعودي.

وعرض فيلم وثائقي عن حياة ومسيرة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الفهد، كما تضمن الأوبريت وصلات غنائية لكبار الفنانين ومجموعة من اللوحات الفنية والاستعراضية لطلاب وطالبات المدارس، والتي جسدت عمق العلاقات والروابط الراسخة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وانطلقت في الكويت أمس فعاليات معرض "الفهد… روح القيادة"، الذي يستعرض مسيرة الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، بنسخته الرابعة والتي تقام لأول مرة خارج حدود المملكة، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وللاحتفاء بهذا المعرض تصدر هاشتاج "الفهد.. روح القيادة"، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والكويت لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين، وقدرة الكويت على استضافة هذا المعرض، وتقديم توثيق تاريخي كامل لرحلة الملك فهد بن عبد العزيز على الأصعدة كافة، من خلال أسلوب احترافي من خلال عرض كل فعاليات وأنشطة المعرض بأفضل التقنيات.