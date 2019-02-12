شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم بحوزته ألف حبة «يابا» المخدرة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

أطاح رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، بمقيم من جنسية بنجلاديشية عند إحدى النقاط الأمنية على طريق المدينة في خليص بمنطقة مكة المكرمة، حيث عُثر بحوزته على ألف حبة من حبوب “يابا” المخدرة.

وفي التفاصيل، رصد رجال أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في نقطة أمنية مفاجئة على طريق المدينة في حدود قوة منطقة مكة المكرمة، مركبة فارهة من نوع BMW يقودها مقيم من جنسية بنجلاديشية، حيث تم توقيف المركبة للاشتباه بها، وأسفر تفتيشها عن ضبط حبوب حمراء اللون مخدرة من نوع اليابا عددها ألف حبة تحت أحد المقاعد.

وسُلمت المضبوطات والشخص الموقوف إلى “مكافحة المخدرات” بخليص بحكم الاختصاص، لمباشرة الإجراءات بحقه وفقا للنظام.