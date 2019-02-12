شكرا لقرائتكم خبر عن حادثان منفصلان في الباحة.. وفاة 7 وإصابة 9 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: تُوفي 4 عمال وأُصيب 9 آخرون من جنسيات آسيوية وعربية يتبعون شركة تعمل بجامعة الباحة؛ إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقلُّهم في وادي فيق بالباحة. وحرَّرت فِرق الدفاع المدني عدداً من المحتجزين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد. كما باشرت الجهات ذات العلاقة حادث سيرٍ على طريق (بلجرشي – الباحة)، صباح اليوم، نتج عنه 3 وَفَيَات وعدد من الإصابات.

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