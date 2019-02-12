شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تطبيق Tiktok يستهدف أطفالك «جنسياً» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذَّرت جمعية بارناردو الخيرية للأطفال من استهداف الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام، جنسياً عبر تطبيقات البث المباشر الشعبية مثل TikTok.

ووفقاً لموقع “ميرور” البريطاني، تنص شروط وأحكام الشركة الصينية المطورة للتطبيق على ضرورة ألا يقل عمر المستخدمين عن 13 عاماً على الأقل، وأن أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً يجب أن يحصل على موافقة أحد الوالدين أو الوصي، ومع ذلك يتمتع التطبيق بشعبية كبيرة بين الشباب، فنحو 50 ٪ من مستخدمي التطبيق على IOS تتراوح أعمارهم بين 13 و24، بينما 60 ٪ من مستخدميه على أندرويد.

وسلطت الجمعية الخيرية الضوء على أن الشباب يتم تشجيعهم على الانخراط في النشاط الجنسي عبر الإنترنت من قبل المتحرشين باستخدام ميزة التعليقات بالتطبيق.

وقال جافيد خان الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية: “بدون إعدادات الأمان الصحيحة، يمكن أن يستهدف الأطفال الذين يبثون لقطات فيديو حية عن أنفسهم عبر الإنترنت من قبل المسيئين من داخل غرف نومهم”.

جدير بالذكر أن TikTok (المعروف سابقاً باسم Musical.ly) هو تطبيق فيديو اجتماعي يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة مدمجة بفلاتر وملصقات رقمية، وكان هذا التطبيق هو الرابع الأكثر تحميلاً في عام 2018، حيث تفوق على كل من إنستجرام، وسناب شات، ولديه أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم.