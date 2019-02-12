الأمن السوداني يعتقل أساتذة جامعيين قبل تحرك احتجاجي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجون سودانيون يهتفون بشعارات ضد الرئيس عمر البشير في تظاهرة في مدينة ام درمان في 25 يناير 2019

اعتقل عناصر الأمن السوداني الثلاثاء مجموعة من الاساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح زملاؤهم لوكالة فرانس برس.

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وانتشرت التظاهرات في جميع أنحاء البلاد وتحولت إلى مطالبة باستقالة البشير.

والثلاثاء نشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم حيث كان يعتزم عدد من اساتذة الجامعات والمحاضرين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بحسب شهود عيان.

وقال ممدوح محمد الحسن المتحدث باسم مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لفرانس برس "اعتقلت قوات الأمن من أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم 14 استاذا ومحاضرا، ثمانية منهم من جامعة الخرطوم، وستة من جامعات أخرى عندما كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا اليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات السودانية بالتعاون مع المهندسين السودانيين".

ولم يتمكن العديد من الأساتذة الآخرين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعدما أغلق عناصر الأمن بوابة المكان الذي تجمعوا فيه قبل المغادرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

وذكر محاضر في جامعة الخرطوم أن عناصر الأمن اعتقلوا 14 أستاذا.

ودأب عناصر الأمن على اعتقال الاساتذة وغيرهم من المهنيين في حملة قمع ضد الاحتجاجات منذ بدئها في 19 كانون الأول/ديسمبر.