الان تتابع بكين تتهم واشنطن بتحويل الفضاء إلى “ساحة معركة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اتهمت الصين، اليوم ا الولايات المتحدة، بالسعي لتحويل الفضاء إلى “ساحة معركة”، بعدما نشر البنتاجون، أمس ،تقريراً أشار إلى الصين كعدو محتمل فيما يتعلق بالسيطرة على الفضاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي، عرّفت الولايات المتحدة الفضاء الخارجي كساحة معركة، وأعلنت إنشاء قوة فضائية، ومن شأن هذا أن يفضي إلى العسكرة ويضع الفضاء الخارجي في خطر”.

وتحت عنوان “تحديات الأمن القومي”، أدرج التقرير المعد بواسطة جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية الصين في قائمة المنافسين الأربعة المحتملين، التي قد يتوجب على واشنطن مواجهتهم في حال حدث هجوم يهدد مواردها الفضائية.

وفي هذا الصدد، أكدت هوا أن التقرير يحتوي على “مزاعم ليس لها أساس من الصحة”، فضلاً عن كونها تمثل “ذريعة” من جانب الولايات المتحدة من أجل “بناء قوتها العسكرية”.

وتابعت: “إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بقلق حقيقي إزاء أمن الفضاء فإنها قد يتوجب عليها العمل مع الصين” من أجل تعزيز السيطرة على التسلح في الفضاء وليس عمل العكس”.