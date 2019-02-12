مسيرة على حدود غزة للمطالبة برفع حصار الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نظّمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) في قطاع غزة، الثلاثاء، مسيرة باتجاه الحدود البحرية بين قطاع غزة، مع إسرائيل، للمطالبة برفع حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق عشرات الفلسطينيين، باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع مع إسرائيل حاملين الأعلام الفلسطينية وصورا لشهداء قتلتهم إسرائيل، وفق مراسل وكالة الأناضول.

كما ساند التظاهرة عددا من القوارب الصغيرة داخل المياه الفلسطنيية على متنها عشرات الفلسطينيين.

وقال هاني الثوابتة، عضو الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، خلال كلمة ألقاها على شاطئ شمالي القطاع: "سيستمر نضالنا بأشكاله المختلفة والمتنوعة ومسيرات العودة إحدى هذه الأشكال".

وأضاف: "لن نقبل أن يمرر علينا أي مشروع يهدف لتصفية القضية الفلسطينية وفصل غزة عن باقي الوطن".

وتابع: "الرهان في هذه المرحلة على شعوبنا العربية التي لا تقبل بالتطبيع مع الاحتلال والحصار على غزة".

ولفت إلى أن "شعبنا الفلسطيني لن يقبل بمعادلة الخضوع والمهادنة، وشعارنا في ميادين العودة بأننا لن نهزم ما دمنا نقاتل ونواجه المحتل(إسرائيل)".

ومنذ نهاية مارس 2018، يشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية (شمال)، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع