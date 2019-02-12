أبرز الأسباب التى تؤدى لتدمير الأسنان "تعرف عليها"

أوضح الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أبرز الأخطاء المسببة لحساسية الأسنان.

وقال سمير، في تصريحات صحفية، إن غسل الأسنان بالفرشة بقوة يسبب حساسية الأسنان، ويؤدي لتآكل المينا، أيضا.

وأشار إلى أن طحن الأسنان، والضغط عليها بقوة عند الغضب والشعور بالتوتر، تؤثر على صحتها وتسبب الحساسية، محذرا من الإكثار من تناول الفواكة الحمضية كالبرتقال والليمون والمشروبات الغازية.

ولفت إلى أن استخدام مبيضات الأسنان لفترات طويلة، تعد عامل خطورة بسبب بعض المواد المؤكسدة التي تستخدم في التبييض حيث تسبب حساسية الأسنان، فضلا عن إهمال نظافة الأسنان يؤثر على صحتها ويسبب التهابات اللثة، مشددا على ضرورة تنظيفها بطرق صحية.

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