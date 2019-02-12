دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فيديو تشويقي من سامسونج يؤكد على تصميم مميز في هاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

تتجه الكثير من الأنظار إلى سان فرانسيسكو في ترقب لإنطلاق مؤتمر سامسونج هذا العام، للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S10 وهاتفها القابل للطي الذي يأتي بتصميم أفضل وفقاً للفيديو التشويقي الأخير من الشركة.

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إستعرضت سامسونج خلال العام الماضي اللمحات الأولى لتصميم هاتفها القابل للطي الذي تكشف عنه رسمياً خلال فعاليات مؤتمر 20 من فبراير، ومع الكثير من الأضواء التي تترقب الجديد من مواصفات سلسة Galaxy S10، أطلقت سامسونج إعلان تشويقي تجذب به الأنظار لإصداراها القابل للطي، الذي يأتي أيضاً بتصميم مميز هذا العام.

ويأتي الفيديو التشويقي بعبارة “The Future Unfolds” لتجذب إنتباه المستخدمين والقنوات الإعلامية من جديد لإصدارها القابل للطي، الذي أطلق العديد من التساؤلات بعد عرض النموذج الأول لتصميم الهاتف.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ستعرض النموذج النهائي من هاتفها القابل للطي، كما ستكشف رسمياً عن العلامة التجارية التي ينطلق بها الإصدار الأول من الهواتف القابلة للطي إلى الأسواق، أيضاً من المتوقع أن تقدم إعلان رسمي عن تاريخ إطلاق الهاتف إلى الأسواق.

قد لا تكون شركة سامسونج أولى الشركات التي تصل إلى الأسواق بهاتفها القابل للطي، إلا أن تاريخ الشركة كواحدة من رواد تصنيع الهاتف في العالم، يجذب أنظار الكثير من المستخدمين والقنوات الإعلامية في ترقب لإنطلاق إصداراتها المميزة للعام 2019.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي من سامسونج يؤكد على تصميم مميز في هاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.