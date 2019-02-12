شركات تخاطب "البورصة" اعتراضا على آلية زيادة الرسوم والتوقيت

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كشفت مصادر مقربة أن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية بدأت في توجيه خطابات اعتراضات لإدارة البورصة بسبب الرسوم التى فرضتها وموعد التاريخ النهائي لدفع المبالغ والرسوم التى حددتها إدارة البورصة وتسببت في إثارة غضب أعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة بالسوق والمحدد له الخميس القادم.
وبينت المصادر أن العديد من الشركات سجلت خلال كتابها الموجه لإدارة البورصة اعتراضها على آلية زيادة الرسوم والتوقيت، مشددة على عدم استجابتها لتعليمات القيام بدفع الرسوم المقررة.
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