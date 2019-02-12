شكرا لقرائتكم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً تصل حقل «الشرارة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 01:23
بنغازي (ليبيا) - رويترز - قال مصدر من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس إن قوات تابعة لها وصلت إلى حقل الشرارة النفطي، وهو أكبر حقل نفطي في ليبيا ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس وحكومة منافسة متمركزة في شرق البلاد.
إلى ذلك، اتهمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي بـ»الخيانة والغدر»، على خلفية مطالبته لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة، لوقف العملية العسكرية التي ينفّذها الجيش الليبي في الجنوب.
وأكدت اللجنة في بيان أن الخارجية الليبية وكذلك البعثة الليبية في نيويورك أصبحتا تعانيان من انعدام كامل في المهنية والقدرة على القيام بمهامها المناطة إليها، مطالبة بسرعة سحب رسالة المبعوث الليبي التي وصفتها بـ»غير المجدية» والتي قالت بأنها تؤسس لمبدأ خطير مبني على مصالح ضيقة ومغالطات وتجسد الغدر في فترة تفاقمت خلالها العمالة ورخص المواقف والكذب المفتعل.
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