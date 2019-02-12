شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الإماراتي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد الدخيل سفيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبو ظبي - «الحياة» | منذ 15 ساعة في 12 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 00:42

تسلّم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس (الاثنين)، نسخة من أوراق اعتماد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل.



ورحب الشيخ عبدالله بن زايد بالسفير تركي الدخيل، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً في جميع المجالات، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه، نقل السفير تركي الدخيل تحيات وزير الخارجية إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

كما أعرب عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء مدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد البلوشي.