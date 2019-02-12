لافروف: جميع المنظمات الفلسطينية يحق لها أن تكون ممثلة في مؤسسات الدولة

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موسكو — سبوتنيك وذكر الوزير الروسي، خلال لقائه مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، "يبدو لنا أن الاتفاق يحتوي على صيغة توافقية قابلة للحياة من أجل المصالحة الوطنية، التي تأخذ في الاعتبار حقيقة أن جميع أطياف الشعب الفلسطيني لهم الحق في أن يتم تمثيلهم من قبل المنظمات في مؤسسات فلسطين".

كما لفت إلى أن اللاعبين الخارجيين يحاولون "بعثرة" الحركات الفلسطينية في اتجاهات مختلفة ومنع حل المشكلة.

وتابع لافروف "إنه، على الأرجح، قرار صعب [إعادة وحدة الصف الفلسطيني]، ويتميز بأنه في أيديكم أنتم فقط وليس بأيدي لاعبين خارجيين. وفي حال غياب هذا القرار، سيحاول اللاعبون الخارجيون، الذين قد يكون لديهم أجندات مختلفة، سيحاولون بعثرتكم في اتجاهات مختلفة ومنع اتخاذ قرار مصيري، أنا واثق أنكم أنتم من يجب عليه اتخاذه".