- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Valeriy Melnikov
كما لفت إلى أن اللاعبين الخارجيين يحاولون "بعثرة" الحركات الفلسطينية في اتجاهات مختلفة ومنع حل المشكلة.
وتابع لافروف "إنه، على الأرجح، قرار صعب [إعادة وحدة الصف الفلسطيني]، ويتميز بأنه في أيديكم أنتم فقط وليس بأيدي لاعبين خارجيين. وفي حال غياب هذا القرار، سيحاول اللاعبون الخارجيون، الذين قد يكون لديهم أجندات مختلفة، سيحاولون بعثرتكم في اتجاهات مختلفة ومنع اتخاذ قرار مصيري، أنا واثق أنكم أنتم من يجب عليه اتخاذه".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: جميع المنظمات الفلسطينية يحق لها أن تكون ممثلة في مؤسسات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.