خبير روسي يبين هدف الاعتداء الإسرائيلي على محافظة القنيطرة السورية

قال الخبير الروسي: إن القصف الإسرائيلي لمدينة القنيطرة السورية هو رد على انسحاب القوات الأمريكية، وهذا الاعتداء يأتي نتيجة السياسات الأمريكية الدنيئة وغير المهنية، وينطبق الشيء نفسه على إسرائيل، التي تدمر المستشفيات السورية، هذا يعبر عن موقفهم مما يحدث في سوريا.

وتابع أردونيان "سوريا والسوريون والعرب بالنسبة لهم يعتبرون أناسا من الدرجة الثانية، والحديث عن الأخلاق مع الأمريكيين والإسرائيليين عديم الفائدة، لقد اجتازوا كل الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة".

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وأضاف "لقد اطلعت على الصحافة الغربية، فلم أر أو أقرأ أي أسف أو مخاوف بشأن الاعتداء الإسرائيلي على القنيطرة، لكن عندما يحدث شيء مشابه في باريس أو في بعض مراكز التسوق في أمريكا، ترتفع حدة العواء إلى كل العالم، أما بالنسبة لهم ما حصل ضد سوريا هو روتين وأمر معتاد، لا أحد سيهتم بهذا الاعتداء باستثناء الإعلام في روسيا وبعض الدول العربية، ومرة أخرى يقولون إن حياة السوريين العاديين بالنسبة لإسرائيل والغرب كقطع نقدية معدنية يمكن صرفها، وهذه قمة الوقاحة".

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن القوات الإسرائيلية، شنت يوم الاثنين الماضي، قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، فيما روسيا تحذر إسرائيل من تداعيات ضرباتها على سوريا.

وأوضح الإعلام السوري أن الهجوم طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف كما استهدف أحد المراصد في جباتا الخشب بالإضافة إلى منطقة تل الدرعية.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الهجوم أسفر حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية فقط، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

من جانبه، أكد محافظ القنيطرة، همام دبيات، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "العدوان الإسرائيلي أطلق 5 قذائف دبابة سقطت على الأحراش في جباتا الخشب بالقنيطرة والأضرار مادية".