خبير روسي يبين هدف الاعتداء الإسرائيلي على محافظة القنيطرة السورية

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قال الخبير الروسي: إن القصف الإسرائيلي لمدينة القنيطرة السورية هو رد على انسحاب القوات الأمريكية، وهذا الاعتداء يأتي نتيجة السياسات الأمريكية الدنيئة وغير المهنية، وينطبق الشيء نفسه على إسرائيل، التي تدمر المستشفيات السورية، هذا يعبر عن موقفهم مما يحدث في سوريا.
وتابع أردونيان "سوريا والسوريون والعرب بالنسبة لهم يعتبرون أناسا من الدرجة الثانية، والحديث عن الأخلاق مع الأمريكيين والإسرائيليين عديم الفائدة، لقد اجتازوا كل الخطوط الحمراء منذ فترة طويلة".
© AFP 2018 / Jalaa Marey
وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن القوات الإسرائيلية، شنت يوم الاثنين الماضي، قصفا استهدف عدة مناطق في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، فيما روسيا تحذر إسرائيل من تداعيات ضرباتها على سوريا.
وأوضح الإعلام السوري أن الهجوم طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف كما استهدف أحد المراصد في جباتا الخشب بالإضافة إلى منطقة تل الدرعية.
وذكرت التقارير الإعلامية أن الهجوم أسفر حتى هذه اللحظة عن أضرار مادية فقط، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، أكد محافظ القنيطرة، همام دبيات، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "العدوان الإسرائيلي أطلق 5 قذائف دبابة سقطت على الأحراش في جباتا الخشب بالقنيطرة والأضرار مادية".
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