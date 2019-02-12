"حلفاء واشنطن" يعانون... تفجير مقر لقوات "الأسايش" الكردية في الرقة السورية

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© Sputnik . Taher Ali
ومقر الشرطة الخارجية هو أحد المباني يتبع لوزارة الداخلية السورية، واتخذته "الأسايش"، الذراع الأمني لتنظيم "قسد" مقرا لها، وذلك عقب احتلال المدينة من قبل الجيش الأمريكي وحلفائه.
وأكد المراسل أن المعلومات المتوافرة تشير إلى مقتل وإصابة العديد من مسلحي "الأسايش"، مشيرا إلى أن التفجير الذي سمع دويه في أرجاء المدينة عند التاسعة من مساء أمس الاثنين 11 شباط/ فبراير، تلاه على الفور قيام تنظيم "قسد" وذراعه الأمني "الأسايش" بضرب طوق شديد حول المكان، قبل أن يبدؤوا حملة دهم وتفتيش مكثفة طالت المنازل والشوارع المحيطة بمنطقة الانفجار.
"قسد" تفقد السيطرة على الرقة
ونقل شهود عيان لـ "سبوتنيك" أن تحركات قوات وعناصر "قسد" بدأت تتخذ شكل أرتال ومجموعات خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في أرياف المحافظة، ما رؤوا فيه مؤشرا على تزايد شعور "قسد"، ومن خلفها قوات التحالف الأمريكي التي تحتل المنطقة، بفقدان السيطرة على المدينة التي تشهد تتصاعدا متواترا في الاحتجاجات المطالبة بجلاء القوات الأمريكية والفرنسية وحلفائهما عن أراضيها.
وبعد ظهر أمس الاثنين، قال مراسل "سبوتنيك" بالرقة إن رتلا أمريكيا مدرعا جديدا يضم عشرات الآليات والمدرعات، انسحب من قاعدة "جلبيا" الأمريكية الواقعة بريف الرقة الشمالي، غرب مدينة تل أبيض باتجاه بلدة المالكية في ريف الحسكة، تمهيدا لعبوره الحدود السورية العراقية خلال الساعات القادمة، بعد انضمام آليات ومدرعات أمريكية إضافية له في المالكية، وفق ما نقل المراسل عن مصادر كردية مطلعة.
© Sputnik . Taha Ali Mahmoud
وأشار إلى أن القوة الأمريكية المنسحبة كانت تتخذ من أحد المدارس الابتدائية الحكومية مقرا لها، تقع في منطقة "جزيرة عايد".
وفيما رحلت الكتلة الرئيسية من القوة العسكرية الأمريكية عن مدينة الطبقة، فقد بقي لها مقر واحد للاتصالات يشغله عناصر من المخابرات الأمريكية ويقع في مدرسة حكومية بحي الإسكندرية (الحي الجنوبي) للمدينة، وهو مخصص للتشويش والتجسس على الاتصالات.
وتشهد مدينة الرقة وريفها تصاعدا كبيرا في حدة الاحتجاجات التي ينظمها الأهالي ضد تنظيم "قسد" الكردي الذي يعمل تحت إمرة "قوات التحالف" الذي يقوده الجيش الأمريكي شرق سوريا.
وانتشر فيديو يظهر قيام ناشطين في الرقة بحرق الأعلام الأمريكية والفرنسية ورفع العلم السوري.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدينة الرقة وريفها موجة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاكمة عناصر من "الأسايش" قاموا بقتل مواطنين سوريين يعملون في أحد أسواق المدينة، وذلك بالتزامن مع ازديات الضغط المناوئ للقوات الأمريكية والفرنسية في المدينة وريفها.
وقال مراسل "سبوتنيك" في المدينة أن العشرات من "الأسايش" قتلوا وأصيبوا خلال سلسلة عمليات استهدفت مقارهم ودورياتهم في محيط "الملعب الأسود" وعند دوار النعيم وقرب ساحة المدينة القديمة أمام المركز الثقافي بمدينة الرقة وفي قرية أبو قبر جنوب مدينة سلوك بالريف الشمالي لمدينة الرقة.
© Sputnik . Taher Ali
كما قام أهالٍ وعشائر في مدينتي الرقة ودير الزور بحرق الأعلام الأمريكية والفرنسية وجددوا مطالبتهم بخروج قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي من سوريا ووقف التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، مؤكدين أن الجيش العربي السوري هو الحامي والضامن لوحدة سوريا وأمن شعبها.
مقاومة الاحتلال
وأكد الأهالي عزمهم على مقاومة الاحتلال الأمريكي وجميع القوات الأجنبية في سوريا بطريقة غير شرعية والعمل على دحرهم منها بكل السبل المتاحة بالتعاون مع الجيش العربي السوري.
ودعا الأهالي الحكومة السورية إلى وصل الجسور، التي دمرها الجيش الأمريكي، وإزالة المعابر، التي أقامتها "قسد".
© Sputnik . Taher Ali
الرقة تحرق الأعلام الأمريكية والفرنسية
ووقعت الرقة تحت سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وميليشيات مسلحة منذ مارس/ آذار عام 2013، قبل أن تؤدي الخلافات بين "النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابي إلى سيطرة الأخير على المدينة في يناير/كانون الثاني عام 2014 واتخاذه منها لاحقاً عاصمة لما سماها "الخلافة"، وذلك حى لحظة خروج مسلحيه آمنين منها بموجب اتفاق مع "التحالف الدولي" و"قوات سورية الديمقراطية — قسد" في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017.
© Photo / Taher Ali
المجنزرات الأمريكية تحتشد بريف الرقة لمواجهة ثورة العشائر
ويأتي تحرك أهالي المدينتين في وقت لا زالت تمنع فيه القوات الأمريكية وصول قوافل الإغاثة الإنسانية إلى الأهالي على الضفة الشرقية لنهر الفرات على مدى الأيام الماضية التي تحاول إيصالها فرق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع الدولة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حلفاء واشنطن" يعانون... تفجير مقر لقوات "الأسايش" الكردية في الرقة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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