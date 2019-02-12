الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول اختطاف 3 مواطنين في ليبيا

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نسب بيان صادر عن الناطق باسم الوزارة، سفيان القضاة، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام اليوم عن حادثة اختطاف 3 مواطنين أردنيين في ليبيا بأن "الموضوع متابع من قبل الوزارة منذ شهر آب من العام الماضي".
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وأضاف أن "المعلومات التي تمكنت الوزارة التوصل إليها هي أن المواطنين الثلاثة بخير، وهم محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في العاصمة الليبية (طرابلس) منطقة تاجوراء، وأن القضية تتابع بكل اهتمام وبشكل يومي من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى وزارة الخارجية، وأن السفير الليبي أكد للوزارة في أكثر من اتصال أن الموضوع يلقى من جانبهم كل الاهتمام وانه سيتم الإفراج عن المواطنين الثلاثة في وقت قريب".
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن عضو مجلس النواب الأردني، صالح العرموطي، اليوم الثلاثاء، قوله إن هناك 3 مواطنين أردنيين تم اختطافهم في طرابلس ليبيا. ووجهه العرموطي سؤالا لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن علم الوزارة بالحادثة، مضيفا أن المواطنين هو فادي عفارة وعلي الزعبي ورامي الشويات، كانا يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، وطالب العرموطي عن دعوة السفير الليبي في الأردن للتباحث حول مسألة الإفراج عن المختطفين.
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