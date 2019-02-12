علاء الأسواني يحث على نزول 10 ملايين مصري ضد تعديلات الدستور

إسطنبول / الخليج 365

حث الأديب والروائي المصري البارز علاء الأسواني، الثلاثاء، على نزول 10 ملايين من مواطني بلاده للتصويت ضد تعديلات الدستور المقترحة.

وقال الأسواني، وهو معارض حالي للنظام عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "لو نزل 10 بالمئة من المصريين (أي) 10 ملايين شخص، وأعلنوا رفضهم ستسقط التعديلات".

واقترح الأسواني المشاركة في التصويت، ردا على ما اعتبرها "حملات مكثفة على السوشيال ميديا هدفها إشاعة اليأس من أي تغيير، وإقناع الناس بأن التعديلات سيتم تمريرها شئنا أم أبينا".

فيما يبدأ البرلمان المصري، الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) لولايات جديدة.

وإذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

وقبل أيام، توقع ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة)، والمقرب من الرئيس السيسي، في مقال، أن يجرى الاستفتاء الشعبي على تعديلات الدستور قبيل شهر رمضان المقبل (يبدأ أوائل مايو/ أيار).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

و"الأسواني"، أول مصري يحصل على جائزة "برونو كرايسكي"، التي فاز بها نيلسون مانديلا، واختارته التايمز البريطانية واحدا من أهم خمسين روائيا في العالم تمت ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية خلال الخمسين عاما الماضية، ومن أشهر رواياته "عمارة يعقوبيان"، التي تحولت إلى فيلم عام 2006، ثم إلى مسلسل عام 2007.