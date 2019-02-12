الأمم المتحدة ترسل 22 شاحنة مساعدات إلى إدلب

من معبر "جلوه غوزو" الحدودي في قضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 12.02.2019 Hatay خاص الأرشيف هطاي / الخليج 365 أرسلت منظمة الأمم المتحدة 22 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال سوريا. ودخلت قافلة المساعدات الأممية، الأراضي السورية من معبر "جلوه غوزو" الحدودي في قضاء ريحانلي بولاية هطاي التركية، حسب مراسل الخليج 365. وعلم المراسل أن المساعدات ستوزع على المحتاجين في مدينة إدلب، وريفها. اخبار مرتبط

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