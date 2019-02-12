صحة مكة تطلق النسخة الثانية لمؤتمر مكة للموارد البشرية

الخليج - هيفاء الأمير

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء وقائع الجلسات لليوم الأول لمؤتمر مكة المكرمة للموارد البشرية في نسخته الثانية تحت شعار ( تكامل الأداء.. لأجل بناء الإنسان )الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ ويستمر لمدة يومين، بفندق هوليدي إن بمكة المكرمة،ويشهد المؤتمر عدة ورش وقصص نجاح ومعارض متخصصة في الموارد البشرية تقام خلال يومي إقامته بالإضافة لمعرض عن التحول الوطني ومستقبل الرعاية الصحية من خلال نموذج الرعاية الصحية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية .

وذكر وكيل الوزارة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان على هامش المؤتمر بأن وزارة الصحة تسعى لحفظ وحماية حقوق منسوبيها وتكفل لهم ذلك من أي ممارسات تسيء لهم سواء فعلية أو قولية أو معنوية من خلال تطبيق نظام الاجراءات الجزائية التي تحظى بمتابعة شخصية من معالي وزير الصحة، مؤكداً وقوف الوزارة مع منسوبها لأخذ حقوقهم كاملة وفق النظام المعمول به في الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن الوزارة تعمل باهتمام وجهد من أجل تأهيل كآفة منسوبيها لتقديم أرقى الخدمات الطبية والادارية للمستفدين.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن المؤتمر الذي افتتحه نيابة عن معالي وزير الصحة، وكيل الوزارة للموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن العيبان، يركز على رعايته لموظفي الدولة لمساعدتهم على تحقيق الابتكار وتحفيز الإبداع، وتعزيز رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها.

واوضح مساعد مدير عام الشئون الصحية للموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور هيثم طيب أن هذا المؤتمر هو امتداد للمؤتمر الأول الذي اقيم في مكة المكرمة العام الماضي، بعد أن حظى بصدى إيجابي نتيجة عنه موافقة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بإقامة الدورة الثانية بمدينة مكة المكرمة، حيث يهدف المؤتمر على الارتكاز على تعزيز قيمة الإنسان ورعايته، وتحسين بيئة العمل من أجل هذا الإنسان الذي يقدم الخدمة التي هي الهدف الأسمى لوزارة الصحة فكان شعاره هذا العام (تكامل الآداء من أجل بناء الإنسان).

علماً بأن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات السعودية بواقع ٣٦ ساعة تعليم مستمر .