الرئيس_اليمني يلتقي غريفيث ويؤكد على تنفيذ #اتفاق_السويد

الخليج - واس

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث في الرياض.

وأكد الرئيس اليمني، خلال اللقاء على تنفيذ اتفاق السويد قبل أي مشاورات جديدة مع الانقلابيين الحوثيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد غادر، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة صنعاء متوجها إلى السعودية، بعد زيارة استمرت يومين.