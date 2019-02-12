مؤشر #سوق_السعودي يغلق مرتفعًا عند مستوى 8600.32 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 56.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جاكو, الراجحي ريت, أسواق عبدالله العثيم, تبوك الزراعية, وعسير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية, أسيج, التعاونية, تهامه, والمتحدة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.49% و 5.83% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, دار الأركان، إعمار, الإنماء, وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, كيان السعودية, دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 53.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3275.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 333 صفقة.