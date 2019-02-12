ارتفاع #أسعار_النفط في ظل انخفاض معروض #أوبك

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 12 فبراير في ظل انخفاض المعروض الذي تقوده أوبك، والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، هذا وقد يؤدي تزايد الإمدادات الأمريكية المتوقع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل هذا العام إلى الحد من النمو في أسواق النفط.
وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعاً بـ 30 سنتاً أي بـ 0.5%، ليصل سعر البرميل إلى 61.81 دولار، وارتفع الخام الأمريكي بـ 21 سنتاً، أي بـ 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 52.62.
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