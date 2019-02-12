شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تحدد موعد استقبال طلبات الاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة ستبدأ استقبال طلبات المنشآت المستحقة للاستفادة من مبادرة الفاتورة المجمعة التي وافق عليها المقام السامي، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 فبراير.

وأوضحت أنه يمكن تقديم الطلب من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، مع اتباع عددٍ من الخطوات المحددة في “الإنفوجراف” الموجود في الأسفل في حال لم يكن الحساب البنكي للمنشأة مسجلاً في أنظمة الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تفعيل الحساب البنكي للمنشأة يمكن تسجيل الدخول للاستفادة من المبادرة.

وكانت قد صدرت توجيهات عليا باعتماد مبلغ 11.5 مليار ريال كسقف أعلى لتنفيذ مبادرة الفاتورة المجمعة، يتم تأمينها من مخصص دعم الميزانية للعام المالي الحالي 1440-‏1441هـ.