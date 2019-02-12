توقيف ثلاثة فرنسيين في المغرب يشتبه ب"تورطهم في تمويل الإرهاب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات المغربية الثلاثاء توقيف ثلاثة فرنسيين بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، يشتبه ب"تورطهم في تمويل الإرهاب"، وإقامة "علاقات وثيقة" مع مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن الشرطة القضائية "تمكنت أمس الاثنين من توقيف ثلاثة مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، أحدهم من أصل جزائري، وذلك للاشتباه بتورطهم في تمويل الإرهاب والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية أن الأبحاث المنجزة أوضحت تورط المشتبه فيهم في "جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة بغرض تمويل عمليات إرهابية"، زيادة على الاشتباه في إقامة "علاقات وثيقة" مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا.

وأشار إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة لتوقيف "باقي المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإرهابية، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين سواء داخل المغرب أو خارجه".

وكانت السلطات المغربية أعلنت في 23 كانون الثاني/يناير توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري كان موضوع مذكرة دولية بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الفرنسية "من أجل تمويل الإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية".

ولم توضح السلطات المغربية ما إذا كانت للأخير أية علاقة بالموقوفين الثلاثة.