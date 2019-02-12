انت الان تتابع صحف سعودية: اتفاق ستوكهولم في غرفة الإنعاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن أن الحوثيين انتهوا من مخطط لحصر مدارس التعليم الأولي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، تمهيدا لتحويلها إلى حوزات تدرّس منهج حسين بدر الدين الحوثي

تصدر الصراع في الشرق الأوسط عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث سلطت الضوء على الأوضاع في سوريا واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. في افتتاحيتها تحت عنوان "بوادر عملية روسية ـ تركية في إدلب"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن ظهور بوادر دعم روسي لعملية عسكرية محدودة شمال غربي سوريا، وذلك بعدما أعلنت موسكو أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار اتفقا في أنقرة، أمس، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لاستقرار الوضع في إدلب.

وذكرت صحيفة "الحياة" أنه قبل ثلاثة أيام على قمة رؤساء ضامني آستانة في سوتشي جنوب روسيا، كثفت تركيا وروسيا اتصالاتهما العسكرية والأمنية للتوصل إلى تفاهمات تعرض على قادة البلدين إضافة إلى إيران. وبينما تستمر المعارك لإنهاء آخر جيب لتنظيم داعش شرق الفرات، رجّح قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية جوزيف

وذكرت صحيفة "الحياة" أنه قبل ثلاثة أيام على قمة رؤساء ضامني آستانة في سوتشي جنوب روسيا، كثفت تركيا وروسيا اتصالاتهما العسكرية والأمنية للتوصل إلى تفاهمات تعرض على قادة البلدين إضافة إلى إيران. وبينما تستمر المعارك لإنهاء آخر جيب لتنظيم داعش شرق الفرات، رجّح قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية جوزيف فوتيل أن يبدأ سحب قوات بلاده من سورية في غضون أسابيع، لكنه ربط توقيت الانسحاب بالوضع على الأرض. الأوضاع في اليمن تصدرت عناوين الصحف أيضا، حيت أفادت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الحوثي يخطط لإغلاق المدارس وتحويلها لحوزات"، أن مصدرا مقربا من وزارة التعليم بحكومة الانقلاب، كشف أن الحوثيين انتهوا من مخطط لحصر مدارس التعليم الأولي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، تمهيدا لتحويلها إلى حوزات تدرّس منهج حسين بدر الدين الحوثي، بالتزامن مع إتلاف جميع المناهج القديمة، وتحويل أسماء الجامعات المعروفة إلى أسماء قيادات حوثية. وتحت عنوان "الحكومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم أصبح في غرفة الإنعاش" ، أوضحت "الحياة" أن مسؤولا في الحكومة اليمنية أكد أن اتفاق ستوكهولم أصبح في غرفة الإنعاش، بسبب رفض الميليشيات الحوثية بشكل قاطع تنفيذ أي بند من بنوده.

ورأى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أمس، أن اللغة الأممية بدأت تكون أكثر وضوحا، بعد أن حذّرت الأمم المتحدة من عدم القدرة على الوصول إلى مطاحن الحبوب. في غضون ذلك، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء أمس، لبحث تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع الميليشيات، والبدء بإعادة انتشار قوات الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في مدينة الحديدة لفتح ممرات للمساعدات الإنسانية. وتحت عنوان "الجبير: لم يعلم أحد في السعودية بقتل خاشقجي سوى مرتكبي الجريمة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير شدد على أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم مسبق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشددا على إصرار الرياض على محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقال الجبير في مقابلة مع قناة "سي بي إس" إن مقتل خاشقجي كان "مأساة كبيرة وخطأ ارتكبه مسؤولون سعوديون تجاوزوا صلاحياتهم". وبالانتقال إلى الشأن اليمني وتحت عنوان "ضربة مؤلمة لنظام الملالي.. انشقاق عالم نووي بمساعدة الموساد"، أشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن عالما نوويا إيرانيا انشق عن نظام الملالي بمساعدة الموساد الإسرائيلي، واعتبرت الصحيفة أن هذه أسوأ هدية تتلقاها إيران في يوم الاحتفال بالذكرى الـ 40 للثورة. وأفادت صحيفة "صنداي إكسبريس" في تقرير لها أن عالم الفيزياء النووية البالغ من العمر 47 عاما، والذي لم تذكر اسمه انشق بمساعدة عناصر من الموساد في أكتوبر الماضي، وأخرجوه عبر الحدود إلى تركيا، ومنها بدأ رحلته كلاجئ. وحول الأوضاع في فنزويلا، كشفت "الشرق الأوسط" أن الرئيس الفنزويلي المحاصر، نيكولاس مادورو، تحدى خصومه بإطلاق مناورات عسكرية أول من أمس، ستكون الأكبر في تاريخ البلاد، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. وقال مادورو مخاطبا الجنود المشاركين في هذه المناورات: "نحن شعب مسالم، فليخرج دونالد ترمب من فنزويلا! فلتخرج تهديداته! هنا، توجد قوات مسلحة، ويوجد شعب للدفاع عن الوطن".

مادورو وصل قبل بداية المناورات إلى ولاية ميراندا الشمالية لإلقاء نظرة على المعدات العسكرية التي تشمل "قاذفات صواريخ روسية الصنع" تستخدمها القوات المسلحة الفنزويلية.

كانت هذه تفاصيل خبر صحف سعودية: اتفاق ستوكهولم في غرفة الإنعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.