دون تحقيق نتائج.. جريفيت يغادر اليمن متوجها للرياض

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غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيت، العاصمة اليمنية صنعاء، متوجها إلى الرياض دون تحقيق نتائج خلال محادثاته مع القادة الحوثيين، وذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الفضائية، اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. وكان جريفيث قد أعرب، في وقت سابق، عن قلقه من صعوبة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مطاحن الغلال التي تحاصرها ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة غربي اليمن، قائلا: «إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد».
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة، أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر، لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرا إلى أنها معرضة لـ«خطر التعفن». وتبنى مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قرار يدعو إلى وقف مساعدات الولايات المتحدة
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة، أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر، لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرا إلى أنها معرضة لـ«خطر التعفن».
وتبنى مجلس الشيوخ التابع للكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، مشروع قرار يدعو إلى وقف مساعدات الولايات المتحدة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وصوت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم هذه الوثيقة، فيما واجهت اعتراضا من قبل 41 سيناتورا.
ووافق الشيوخ على وقف المساعدات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الذي يعمل دعما للحكومة المحلية المعترف بها دوليا وفقا لما يسمى بـ"قانون صلاحيات الحرب" الذي تم تبنيها خلال فترة الحرب في فيتنام.(التفاصيل)
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