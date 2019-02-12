الجبير: الكونغرس يعمل على دور التحالف في اليمن

اسماء السيد - واشنطن: اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير أنَّ أعضاء الكونغرس يدفعون جهود "تحالف دعم الشرعية" للخلف مقابل توفير الذخيرة لمن يرفعون شعار الموت لأميركا.

وأوضح قائلاً في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي بي أس" الأميركية: "نحن نخوض حرباً لمنع اختطاف اليمن من قبل تنظيمات إرهابية مدعومة من إيران وحزب الله.. استجبنا لدعوة الحكومة اليمنية.. لم يكن خيارا ولم يكن أمرا نريده.. لكن لم يكن لنا أن نسمح لبلد مهم أن يدار من قبل تنظيمات إرهابية تابعة لإيران وحزب الله.. إنه أمر غريب أن يعمل أعضاء الكونغرس على تقليص دور التحالف ودفعه للوراء أمام التنظيمات الإرهابية.. إن ذلك يوفر ذخيرة لرافعي شعار "الموت لأميركا".

واجتمع الجبير مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، في واشنطن، حيث أعرب بومبيو عن شكره على شراكة السعودية المتواصلة مع الولايات المتحدة عبر الكثير من الأولويات الإقليمية والثنائية.



