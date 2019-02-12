ولي العهد السعودي يستعرض مشروع التوسعة الثالثة للحرم المكي

اسماء السيد - استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف.

"الخليج 365" من الرياض: ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في قصر الصفا في مكة المكرمة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكل الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام، ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ناقش خلال الاجتماع العديد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة، وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز، وعناصر المشروع، وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الهيئة سوف تقوم بالعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية، والتي تشمل إدارة الحرم المكي الشريف، وإدارة النقل العام والطرق, وإدارة المرافق العامة في المشاعر المقدسة, إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشروعات التمكينية، والتي تشمل مشروع رؤى الحرم وتطوير المشاعر المقدسة ومعالجة وتطوير الأحياء العشوائية, إضافة إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن. تلت ذلك زيارة إلى الحرم للإطلاع على حالة المشروع.

ودشن المغردون السعوديون هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي، والذي تصدر وبات الأكثر تداولًا على تويتر، وعرض المغرّدون مجموعة من الصور للأمير محمد بن سلمان وهو يصلي داخل الحرم.

جدير بالذكر أن آخر الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي سجلت حتى تاريخ 2 جمادى الآخرة 1440هـ، إصدار 3.683.961 تأشيرة عمرة، فيما بلغ مجموع القادمين إلى المملكة3.244.785 معتمرًا، في حين يتواجد داخل المملكة 456.133 معتمرًا، منهم 313.669 في مكة المكرمة، و 142.464 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2.788.652 معتمرًا بعدما أدّوا العمرة والزيارة.