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وأشارت السلطات البحرينية إلى أنه يحق للعريبي تقديم استئنافه للمحكمة العليا في البحرين، مع التشديد على حق المملكة في اتخاذ كل التدابير القانونية ضده.
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
وكان العريبي (25 عاما) قد فر من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا، وألقي القبض عليه في مطار بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل.
واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.
وأثار اعتقال العريبي انتقادات دولية، وأطلقت السلطات التايلاندية سراحه أمس بعدما سحبت البحرين طلب تسليمه إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب عودته إلى أستراليا... البحرين تعلن موقفها من العريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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