عقب عودته إلى أستراليا... البحرين تعلن موقفها من العريبي

وأشارت السلطات البحرينية إلى أنه يحق للعريبي تقديم استئنافه للمحكمة العليا في البحرين، مع التشديد على حق المملكة في اتخاذ كل التدابير القانونية ضده.

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وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، استعرض العلاقات الثنائية بين البحرين وتايلاند القائمة على أسس روابط الصداقة المشتركة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على توطيدها.

وكان العريبي (25 عاما) قد فر من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا، وألقي القبض عليه في مطار بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل.

واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.

وأثار اعتقال العريبي انتقادات دولية، وأطلقت السلطات التايلاندية سراحه أمس بعدما سحبت البحرين طلب تسليمه إليها.