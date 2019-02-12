إصابة 17 فلسطينيا بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365



أصيب 17 فلسطينيا، الثلاثاء، بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام قوة إسرائيلية محيط جامعة "القدس"، في بلدة أبو ديس شرقي القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لـ17 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية داهمت بلدة أبو ديس، وأغلقت طرقا بالقرب من جامعة القدس، ومدرسة أبو ديس للذكور.

وأوضح الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان، والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.