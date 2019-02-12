العراق يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

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قال عمار عباس، مدير المراسم والعلاقات العامة بوزارة النفط العراقية رئيس الوفد العراقي المشارك بمعرض ايجبس، إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب أكبر عدد من الشركات العالمية للعمل في السوق العراقي عبر الاتصال المباشر بالإيميل، دون وسطاء، لتجنب ما يحدثه الوسطاء من مشكلات في إبرام العقود وعدم المصداقية. وأضاف عباس للتحرير، اليوم الإثنين، خلال مشاركته بفاعليات معرض إيجبس، إن هذه ثاني مشاركة لهم في المعرض، لافتًا إلى أن العراق لديه اكتشافات جديدة في الغاز، بخلاف الاكتشافات الحالية من البترول.

فيما يتعلق بالتعاون بين العراق ومصر في الفترة المقبلة، وهل نشهد تصدير الغاز العراقي، كون مصر باتت مركزًا إقليميًا للغاز؟ أفاد عباس بأن هذا الأمر سابق لأوانه، كون العراق يهدف في المقام الأول عبر اكتشافات الغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد الغاز. وانطلقت اليوم، فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى