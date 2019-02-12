حيلة لتنظيف الأواني المحترقة بمعجون الأسنان.. تعرف عليها

لا شك أن احتراق أواني الطبخ أثناء عمليات الطهي أمر مثير للإحباط، وتحتاج ربات المنازل إلى الكثير من الوقت والجهد للتخلص من آثار الأطعمة المحترقة في قاع هذه الأواني.

إلا أن حيلة ذكية نشرتها إحدى الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، تقدم لربة المنزل طريقة سحرية للتعامل مع هذه المشكلة، وباستخدام مادة متوفرة في كل منزل.

ولا تحتاج ربة المنزل سوى القليل من معجون الأسنان، وليفة إسفنج لاستعادة نظافة ولمعان أواني الطهي، حيث يتم في البداية عصر القليل من معجون الأسنان انطلاقاً من المركز على شكل دوائر، ومن ثم استخدام الليفة لتوزيع كامل الكمية على القاع.

وبعد أن تمت تغطية قاع المقلاة بمعجون الأسنان بالكامل، توضع تحت صنبور المياه الساخنة، مع الاستمرار بفركها بالليفة بحركة دائرية، إلى حين التخلص بشكل كامل من البقايا المحترقة.

وأثارت هذه الطريقة موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب العديد من المعقلقات، اللواتي وجدن فيها حلاً مميزاً لمشكلة تعاني منها معظم ربات المنازل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.