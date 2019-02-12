يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغي والسكري وسرطان الأمعاء.
فيما يلي تعريف للنقص الألياف والأعراض التي تنجم عنه، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية:
ما هو النقص في الألياف؟
يلخص خبير التغذية مات بيركنز، ثلاثة أعراض يجب الانتباه لها عند دخول الحمّام وهي: ألم عند خروج البراز، والإمساك، وخروج براز سائل.
ما هي الأعراض الجانبية الأخرى لنقص الألياف؟
هنالك خمسة آثار جانبية إضافية تكشف عن عدم الحصول على ما يكفي من الألياف وهي:
１- المزاج السيء الناجم عن نقص في إنتاج عنصر السيروتونين في الأمعاء.
２- تأثيرات على الصحة العامة بسبب نقص البكتريا المفيدة في الأمعاء والذي ينجم عن نقص الألياف.
３- التهابات الأمعاء والمفاصل والإصابة بالسكري.
４- نمو البكتريا الضارة في الأمعاء بسبب عدم وجود ألياف كافية تساعد على الهضم، ما يؤدي إلى بقاء الطعام لفترة أطول في الأمعاء ونشوء الالتهابات.
５- عسر الهضم وطول فترة التخلص من الطعام.
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