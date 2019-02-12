شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يزيل مدرسة تأسست قبل 60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أزالت إدارة تعليم مكة المكرمة أمس (الاثنين)، مبنى مدرسة الزاهر المتوسطة للبنين بالعاصمة المقدسة، الذي يعد من أقدم المباني المدرسية.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد شرعت إحدى المؤسسات الوطنية مطلع الأسبوع الحالي في أعمال الهدم وإزالة مبنى المدرسة التي تأسست في 1378هـ، وتعد من أوائل المدارس المتوسطة بمكة المكرمة وشهدت تخريج أجيال عدة من أبناء مكة المكرمة.

يذكر أن المبنى بقي على حاله بعد إخلائه لمدة تزيد على 15 عاماً قبل إزالته أخيراً، وأغلق دون الاستفادة منه.

من جهة ثانية، شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التعليم «دور الإدارات التعليمية في التهيئة والإعداد لاختبارات TIMSS».

وناقش المجتمعون الخطط ونتائج الاختبار التشخيصية لمدارس العينة، وجميع التحضيرات المتخذة وآليات التطبيق المنفذة في الاختبارات الدولية والوطنية.