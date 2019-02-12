صحف السعودية: الكونجرس يوفر «الذخيرة» لأعداء أمريكا

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الصحف كشفت تحويل قطر أكثر من 1.1 مليار دولار لقطاع غزة خلال الفترة ما بين 2012 - 2018 لدعم حركة حماس وتعزيز الانقسام الفلسطيني بعد موافقة الاحتلال

تصدر إطلاق مشروع "رؤية العُلا" لتطوير محافظة العلا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما طالعتنا على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "محمد بن سلمان يعزز حضور «العلا» ضمن الوجهات العالمية للسياحة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا (شمال غربي السعودية) أطلق مساء أمس الأحد، "رؤية العُلا".

وتهدف تلك الرؤية إلى تطوير المحافظة وتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث مع الحفاظ على طبيعة وثقافة المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين. جاء إطلاق "رؤية العلا" بحضور وزير الثقافة الفرنسي فرانك رييستر، ونخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، وشخصيات فنية وثقافية عالمية،

وتهدف تلك الرؤية إلى تطوير المحافظة وتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث مع الحفاظ على طبيعة وثقافة المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين.

جاء إطلاق "رؤية العلا" بحضور وزير الثقافة الفرنسي فرانك رييستر، ونخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، وشخصيات فنية وثقافية عالمية، وخبراء في التراث والطبيعة.

وأوضحت صحيفة "الوطن" أنه تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030، ستسهم الهيئة الملكية من خلال "رؤية العلا"، بإضافة 120 مليار ريال سعودي للناتج المحلي للمملكة، فضلا عن توفيرها 38 ألف وظيفة، بحلول عام 2035.

وأشارت صحيفة "عكاظ" أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان، اطلع على العرض الخاص بمنتجع شرعان في محافظة العلا.

وتم خلال العرض استعراض ما سيضمه المنتجع من أجنحة ووحدات فاخرة، ومنتجع صحي، وموقع يضم الوسائل التقنية للمناسبات والمؤتمرات، ومن المتوقع الانتهاء من تشييد المنتجع بحلول 2023.

وتناول العرض ما يتميز به المنتجع من الطبيعة الفريدة من نوعها إذ ينحت في الجبال ليتم دمج البناء مع الطبيعة، ويستلهم أفكاره الإبداعية منها، الذي بدوره سيضع العلا في واجهة ريادة التصميم المعماري على مستوى العالم.



وتحت عنوان "الجبير: الكونجرس يوفر الذخيرة لأعداء أمريكا"، كشفت "عكاظ" عن اتهام وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير مشرعين أمريكيين بتقديم الذخيرة إلى من يرفعون شعارات "الموت لأمريكا".

واعتبر في مقابلة مع شبكة CBC، أن "من الغريب أن يحاول أعضاء الكونجرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل السعودية، والإمارات، في محاولاتها دحر منظمات إرهابية مثل إيران وحزب الله".

وجدد الجبير تحميل الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متعهدا بأن المملكة ستسمح "بشكل مطلق" بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن.

وتناولت صحيفة "سبق" أداء عدد من سفراء السعودية الجدد المعينين حديثاً، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض يوم أمس.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بتعيين 50 قاضياً بوزارة العدل، للعمل في مختلف محاكم السعودية.

وأوضح الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيينات يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وبالانتقال إلى الشأن السوري، ذكرت صحيفة "الحياة" أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أكدت أنها تواصل تقدمها في آخر جيوب تنظيم "داعش" في شرق الفرات، وقالت إنها قتلت 37 عنصراً من التنظيم الإرهابي حتى ظهر أمس "تحت وقع الضربات القاتلة التي يتلقّونها من مقاتلينا بدعمٍ وإسنادٍ مباشر من طيران التحالف الدولي الذي يدك النقاط الأخيرة التي يتحصّن بها الإرهابيّون".

وأوضح بيان لـ"قسد" أن طيران التحالف نفذ 32 ضربة ضد نقاط وتحصينات "داعش"، أدت إلى قطع 4 من طرق النقل والإمداد، وتدمير 19 موقعاً، ودراجة نارية، ومربض لمدفع الهاون، ومخزن لأسلحة وذخائر. مضيفة أن "المعارك الطاحنة" تسببت بوفاة مقاتل من "قسد" جرّاء انفجار لغم أرضي.

وتحت عنوان "داعش يلفظ أنفاسه على هدير الأباتشي"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، انتزعت أمس، السيطرة على أراضٍ من تنظيم داعش في معركة شرسة لطرده من آخر جيوبه في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرب نهاية داعش.

وتحت عنوان "مليار دولار من قطر لحماس لتكريس الانقسام الفلسطيني" ، أشارت "عكاظ" أن صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، كشفت في عددها الصادر أمس ، أن قطر حولت لقطاع غزة أكثر من 1.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 - 2018 لدعم حركة حماس وتعزيز الانقسام الفلسطيني.

وقالت الصحيفة، إن هذه المبالغ دخلت إلى غزة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت أنه في عام 2018 وحده، حولت الدوحة مبلغ 200 مليون دولار تحت مزاعم أنها مساعدات إنسانية وتسديد رواتب موظفي حركة حماس.



وبالانتقال إلى اليمن ، أفادت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "2200 اسم في مشاورات الأسرى اليمنيين" ، بأن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل أعلن أن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين رست على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيخضعون لعملية التبادل، مؤكداً أن الرقم "قابل للارتفاع".



وأضاف فضايل في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن المشاورات مستمرة، باستثناء فترة توقف وجيزة يعود فيها الجانبان إلى القيادة السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار، على غرار رفض الحوثيين إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216. مشددا على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط حقوقهم في رفع دعاوى قضائية، لأن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.