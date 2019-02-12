أعشاب ومشروبات طبيعية لعلاج الإسهال.. تعرف عليها

يصاب الكثير من الكبار والأطفال بالإسهال نتيجة التعرض إلى الفيروسات والجراثيم التي توجد بالأطعمة والتي تتسبب في اضطرابات الجهاز الهضمي، ويؤدي الإسهال إلى فقدان الكثير من الأملاح والسوائل التي توجد بالجسم، ولهذا يجب علاجه سريعا، وهذا من خلال اللجوء إلى المشروبات والأعشاب الطبيعية، في مراحله الأولى، مع ضرورة الذهاب إلى الطبيب لو استمرت أعراض الإسهال.أسباب الإسهال ، وفقا للعين الإخبارية.

أسباب الإسهال:

يتعرض الإنسان إلى الإصابة بالإسهال نتيجة العدوى الجرثومية.

تناول أنواع من الأطعمة تسبب حساسية الجهاز الهضمي.

تناول بعض الأدوية التي قد تتسبب في الإصابة بالإسهال.

العلاج الكيميائي والإشعاعي يعد سببا من أسباب الإصابة بالإسهال لمن يتلقون هذا النوع من العلاج.

الإصابة بمرض السكري.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

وجود التهابات بالجهاز الهضمي والمعدة.

الإصابة بالقولون المتهيج.

أعراض الإسهال:

عدم القدرة على التبول بشكل طبيعي.

سرعة ضربات القلب.

جفاف الجلد.

الصداع المستمر.

الشعور بالتوتر والضيق طوال الوقت.

أعراض الإسهال عند الأطفال:

التعرض لجفاف في الفم.

تكون العينان غائرتين.

انخفاض كمية السوابل بالحفاضات بالنسبة للأطفال الرضع.

جفاف الجلد.

مشروبات وأعشاب لعلاج الإسهال:

البابونج

يعد البابونج من الأعشاب والمشروبات التي تساعد على علاج حالات الإسهال المختلفة، حيث يحتوي على الخصائص المطهرة والتي تساعد على التخلص من الآلام التي تصيب المعدة، ويفضل تناول مشروب مغلي البابونج المحلى بالعسل عند الإصابة بالإسهال أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على التخفيف من أعراض الإسهال حيث يساعد على التقليل من تشنجات المعدة إذ يساعد على إفراز أنزيمات الهضم ويبطئ من حركة الأمعاء، ويتم هذا من خلال غلي 3 شرائح من الزنجبيل في الماء ويضاف إليه عسل النحل ويتم تناوله دافئا.

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على مضادات الجراثيم والتي لها دور في القضاء على الإسهال، فضلا عن أنه يحتوي على البكتين والذي يساعد على الوقاية من الإصابة بالتشنجات المعوية، ويتم تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح المذاب في كوب من الماء مرتين يوميا لعلاج حالات الإسهال

العنب البري:

من مميزات العنب البري أنه يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، والألياف القابلة للذوبان ومنها البكتين، والتي تساعد على القضاء على حالات الإسهال المختلفة، كما أن تناول عصير العنب البري يساعد على قتل الجراثيم التي توجد بالأمعاء.

زيت الحبة السوداء

تستخدم الحبة السوداء أو حبة البركة في علاج الكثير من المشكلات الصحية المختلفة، ومنها التعرض للإسهال والمغص والاضطرابات المعوية المختلفة بالجهاز الهضمي، وهذا من خلال تناول ملعقة صغيرة من زيت الحبة السوداء المضاف إلى كوب من الماء مرتين في اليوم حتى يتم التخلص من أعراض الإسهال.

الليمون

عصير الليمون من أهم المشروبات التي تساعد على التقليل من الإصابة بالعدوى والالتهابات الفيروسية والجراثيم المسببة للإسهال، كما يقي من التعرض للقيء والغثيان الذي يشعر به المريض، ولهذا من المهم تناول عصير الليمون أو إضافة الليمون إلى الأطعمة المختلفة التي يتم تناولها.