شاهد.. دولفين يصدم سائحة ويتحرش بها

صدم دولفين طريف السياح في كوبا، عندما تحرش بسائحة داعبته بلطف خلال خروجه من الماء لصعد على جسدها ويبدأ بالتحرش بها بشكل أثار الاستغراب والطرافة معاً.

وكانت السائحة في كوبا لمشاهدة الحيوانات أثناء زيارتها إلى مدينة ”فاراديرو“ الأسبوع الماضي، لكنها تفاجأت بتجربة غير متوقعة، إذ قفز الدولفين خارج الماء، وانقضَّ عليها.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية التي نشرت الفيديو، فإن السائحة التي كانت تجلس على منصة أمام الماء، وتفاجأت بقفز الدولفين فوقها محاولاً تثبيتها والتحرش بها بالفعل.

وظلت السائحة التي لم يكشف عن اسمها تضحك، وقالت: ”كنت أحاول أن ألمس وأحضن أحد الدلافين، لكنّه كان ودودًا أكثر من اللازم“.