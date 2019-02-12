أكّدت نتائج دراسة استرالية جديدة أن تناول الإفطار من أهم وسائل التخسيس وضبط الوزن، وأن وجبة الصباح هي الأهم بين الوجبات. ورصدت تجارب الدراسة أن تناول الطعام في بداية اليوم يؤثّر بشكل كبير على شدة الإحساس بالجوع على مدار اليوم.

وأجريت الدراسة في جامعة ملبورن، ونُشرت نتائجها في مجلة "بي إم جي" الطبية. وعزّزت نتائجها ما أشارت إليه تقارير طبية سابقة عن دور الإفطار في تقليل كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان على مدار اليوم.

وعلى الرغم من إشارة الدراسة إلى وجود فروق في شدة تأثير الإفطار على محاولات التخسيس، إلا أن جميع البالغين يستفيدون من الإفطار في تخفيف الإحساس بالجوع على مدار اليوم.

وتختلف الأطعمة المفضّلة على الإفطار ما بين البيض واللانشون لدي الثقافة الأنجلوفونية، والكرواسون والجبن في شمال البحر المتوسط، والفول والبيض والحمّص والزعتر في شرق وجنوب المتوسط.

وكلما زادت حصة البروتين في الإفطار كلما تحقّقت درجة أكبر من الشبع، وخفّ الإحساس بالجوع بقية اليوم.