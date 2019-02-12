بومبيو: إدارة ترامب "لا تغطي" على مقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس فيما التزم الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب الصمت ولم يرد على المهلة التي منحها الكونغرس لإدارته لتحديد موقف حول من أمر بقتل خاشقجي، نفى وزير خارجيته مايك بومبيو أن تكون الولايات المتحدة "تغطي" على مقتل الصحفي السعودي. © Getty Images/AFP/Y. Akgul Provided by Deutsche Welle

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين (11 شباط/ فبراير 2019) أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب "تغطي" على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وصرح للصحافيين ردا على انتقادات من أعضاء بالكونغرس أن "أميركا لا تغطي على جريمة قتل".

وشدد بومبيو على أن إدارة ترامب "تعمل بشكل جاد" على التحقيق، حسب كلامه. وتابع رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن "الرئيس (ترامب) كان واضحاً جدا - ولا يمكن أن يكون أكثر وضوحا- مع حصولنا على المزيد من المعلومات، سنواصل محاسبة جميع المسؤولين" عن جريمة قتل خاشقجي.

وتأتي هذه التصريحات إثر عدم استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهلة حددها الكونغرس للكشف عمن أمر بقتل خاشقجي بعد ورود معلومات ذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هدد باستخدام "رصاصة" ضده. ولم يدل ترامب بتصريحات عن مهلة الكونغرس.

ومنح الكونغرس إدارة ترامب مهلة لتقديم تقرير حول مقتل الصحفي السعودي. بيد أن المهلة انتهت يوم الجمعة الماضي دون رد من البيت الأبيض. ويسعى مشرعون إلى تحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي وراء الجريمة. لكن وزير الخارجية بومبيو قدم تقريرا يوم السبت بأحدث المستجدات للكونغرس، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية.

وكانت الإدارة الأميركية أمرت بمنع نحو 20 مسؤولا سعوديا من دخول الولايات المتحدة وجمدت أرصدة 17 آخرين.

وقتل الصحفي السعودي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر تشرين الأول. وبعدما نفت السعودية في بادئ الأمر مقتله، أكدت أن عملاء تابعين لها قتلوه لكنها نفت وقوف كبار قادتها وراء الجريمة.

أ.ح/ي.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)