- 1/2
- 2/2
ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية إن زيارة شاناهان تستهدف مناقشة سحب القوات الأمريكية من سوريا ومستقبل القوات الأمريكية في العراق.
© Photo / CC0 Creative Commons
وزار شاناهان، الاثنين الماضي، العاصمة الأفغانية كابول بصورة مفاجئة، في أول زيارة يقوم بها بعد توليه منصبه ألتقي خلالها قائد القوات الأمركية والسلطات المحلية.
وقال شاناهان للصحفيين: "من المهم مشاركة الحكومة الأفغانية في المحادثات المتعلقة بأفغانستان".
وأعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس استقالته، أواخر العام الماضي، بعد خلاف مع الرئيس دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية، ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عددها في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.