وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يصل بغداد في زيارة غير معلنة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
وصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الثلاثاء، العاصمة بغداد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين، حسب مصدر في وزارة الخارجية العراقية.
وتأتي زيارة شاناهان عقب حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، بأنه بلاده ستبقى على جنودها في العراق لـ"مراقبة إيران"، وهو ما أثار استياء المسؤولين العراقيين.
وقال المصدر للأناضول، إن شاناهان سيلتقي كبار المسؤولين في الحكومة العراقية بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها وجود القوات الأمريكية في العراق وانسحابها من سوريا".
وهذه هي الزيارة الأولى التي يجريها شاناهان إلى العراق، بعد أن كلف بإدارة أعمال وزارة الدفاع الأمريكية بالوكالة.
وخلال الزيارة يعتزم وزير الدفاع بالوكالة لقاء القادة العسكريين الأمريكيين في العراق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد تفقد في 27 يناير/كانون الأول الماضي، القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق.
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