أعراض جانبية مع تناول حبوب منع الحمل.. تعرف عليها

تعد حبوب منع الحمل من أفضل وسائل تنظيم الأسرة، حيث تصل كفاءتها إلى 99.9% إذا تم أخذها بشكل صحيح، إلا أن الأمر لا يخلو من عوامل خطورة قد تتعرض لها المرأة نتيجة تناول حبوب منع الحمل.

ويقول كتور عمرو عبدالمحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بالزقازيق، واستشاري أورام ومناظير النساء، وفقا لـ"العين الإخبارية" إن تناول حبوب منع الحمل قد ينتج عنه بعض الأعراض الجانبية، التي تختلف من سيدة لأخرى، ومنها:

زيادة الوزن بسبب انحباس السوائل في الجسم وتغير الهرمونات.

تقلبات المزاج والميل للحزن والكآبة.

الغثيان والشعور بالرغبة في القيء.

آلام الثدي وربما تؤدي لتكبير حجم الثدي.

الصداع.

الإفرازات المهبلية.

تقليل الرغبة الجنسية.

آلام المعدة والانتفاخ.

حب الشباب.

تغير في تدفق الدورة الشهرية.

ويقول دكتور عمرو عبدالمحسن: "هذه الأعراض لا تأتي مجتمعة، وربما تعاني المرأة من اثنين أو ثلاثة منها، وأغلب هذه الأعراض تزول بعد مرور عدة أسابيع من تناول حبوب منع الحمل، كما يمكن الحد من آثارها عن طريق التقليل من تناول الكافيين والملح على سبيل المثال للتقليل من آلام الثدي، وممارسة الرياضة للتخلص من الوزن الزائد، وتحسن الحالة المزاجية، والإكثار من شرب المياه لتنقية البشرة".