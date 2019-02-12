دراسة: الشوكولاتة أثبتت فعالية في علاج حالات البرد

أشارت دراسة أجرتها جامعة هول البريطانية في يوركشاير إلى أن الشوكولاتة أثبتت فعالية في علاج حالات البرد والسعال الشديد أفضل من شراب السعال.

وعادة ما يحتوي شراب السعال على الكودايين، وهو المادة الفعالة المضادة للسعال، ولكنه في الوقت ذاته يسبب التعب والإجهاد كأحد الأعراض الجانبية، فضلاً عن احتمالية الإدمان، وهو السبب الذي يدعوا الأطباء للمطالبة بعدم تناول دواء السعال لفترة طويلة.

وعلى العكس من ذلك فإن الشوكولاتة ليس لها أية أعراض جانبية سلبية، فضلاً عن كونها أكثر فائدة وفعالية، وتحتوي الشوكولاتة على مادة الثيوبرومين، التي توقف رد فعل السعال، كما تعمل على منع نشاط النهايات العصبية، وكلما كان لون الشوكولاتة داكناً، زاد تأثيرها وفعاليتها.