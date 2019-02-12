الجيش السوداني: منحازون لأمن الوطن وسلامة المواطنين

دبي - بواسطة محمد فارس جدد الجيش السوداني، الاثنين، انحيازه التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتكم، كما جددت تمسكها حول قيادتها "لتفويت الفرصة على المتربصين".

ودعا وزير الدفاع السوداني، عوض ابن عوف، لدي مخاطبته عددا من ضباط القوات المسلحة إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر "لتفويت الفرصة على المتربصين". © Getty عوض

وأكد الوزير التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وحرصها علي الالتزام بواجباتها الدستورية، وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات، التي تريد جر البلاد اإلى منزلق الفوضى.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين للبلاد من أي مهددات داخلية أو خارجية، وأنها لن تسمح بحدوث أي فوضي أو عبث بأمن وسلامة المواطن.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بـ"رحيل النظام"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، في وقت تتهم السلطات جهات مرتبطة بالخارج بمحاولة جر البلاد إلى دوامة من العنف.