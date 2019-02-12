17 قتيلاً في حريق بفندق في #نيودلهي

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم ، وأصيب آخرون بجروح ، إثر حريق نشب في أحد الفنادق في العاصمة الهندية نيودلهي الليلة الماضية في كارثة جديدة تثير مخاوف حول الوقاية من الحرائق في الهند.

وقال المسؤول في إدارة الإطفاء سونيل تشودري في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحريق اندلع في فندق “آربيت بالاس” الذي يقع في جزء مزدحم وسط نيودلهي، مؤكداً أن الحصيلة هي الآن 17 قتيلاً بينهم طفل”.

من جهته أوضح مدير الإطفاء في نيودلهي جي. سي. ميسرا أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 35 شخصا في عملية استمرت بضع ساعات.

وبدأت الشرطة التحقيق في أسباب الحريق.