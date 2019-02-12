شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي ينتقد ظروف ساعات العمل لـ«حراس الأمن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقد الإعلامي طارق الحربي أوضاع حراس الأمن في المؤسسات والمنشآت، وذلك خلال تعليقه على خبر وجود 200 ألف حارس أمن في المملكة بدون تأمينات أو بدل سكن أو أي امتيازات أخرى.

وقال الحربي خلال إحدى حلقات برنامجه “طارق شو” على قناة “روتانا خليجية”، إنه يعرف حارس أمن يعمل 7 أيام أسبوعياً بلا إجازة وراتبه أقل من 3 آلاف ريال، ولا يحصل على تأمين طبي أو بدلات.

وأضاف: “شخص يعمل 7 أيام أسبوعياً من الطبيعي بعد عام مخه يضرب لأنه بني آدم وليس ماكينة”، مشيراً إلى أن رجل الأمن هو أهم شخص في المؤسسة لأنه يعلم أسرارها ومسؤول عن أمنها.

وتساءل الحربي كيف لشخص بهذه الظروف وهذا الراتب الهزيل أن يذهب للعمل ويمارس عمله وهو مهيأ نفسياً، وكيف سيكون أميناً على عمله وهو لا يشعر بأي تقدير أو اهتمام.