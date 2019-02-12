دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 32 هاتف ذكي صنف بدرجة "قاتل للمخ".. هل هاتفك ضمنهم؟

منذ دخول الهواتف الذكية إلى حياتنا في الألفية الجديدة، والمخاوف تزداد كل يوم حول آثاره السيئة على صحة الإنسان، خصوصاً العواقب السلبية للإشعاع المنبعث منها على المخ.

ومؤخراً، وبعد دراسات طويلة، وضعت شركة ستاتيستا قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة قاتل للمخ !

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وأصدرت الشركة في نتيجة الدراسة قائمة بالهواتف الذكية الأكثر على مستوى الإشعاع، والهواتف الأقل على مستوى الإشعاع.

وتصدرت هواتف شركتي "شاومي" و"وان بلس" الصينتين الرائدتين قائمة الهواتف الذكية الأكثر إصدارا للإشعاع.

وحذرت الإحصائية من أن الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات ينبغي أن تكون بعيدة لفترة كافية عن المستخدم، حتى لا يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة الأطفال.

الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات alqiyady 1 الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات

الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات

الهواتف الأقل إصدارا للإشعاعات alqiyady 1 الهواتف الأقل إصدارا للإشعاعات

الهواتف الأقل إصدارا للإشعاعات

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وجاءت قائمة الهواتف الأكثر إصدارا للإشعاعات على النحو التالي:

1- شاومي مي أيه وان

2- وان بلس 5 تي

3- شاومي مي ماكس 3

4- وان بلس 6 تي

5- إتش تي سي يو 12 لايت

6- شاومي مي ميكس 3

7- جوجل بيكسل 3 إكس إل

8- وان بلس 5

9- آيفون 7

10- سوني إكسبيريا إكس زد 1 كومباكت

11- إتش إي سي ديزاير 12/12 بلس

12- جوجل بيكسل 3

13- وان بلس 6

14- آيفون 8

15- شاومي ريدمي نوت 5

16- زد تي إي آكسون 7 ميني.

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أما قائمة الهواتف الأقل إصدارا للإشعاعات جاءت على النحو التالي:

1- سامسونغ غلاكسي نوت 8

2- زد تي إي آكسون إيليت

3- إل جي جي 7

4- سامسونغ غلاكسي أيه 8

5- سامسونغ غلاكسي إس 8 بلس

6- سامسونغ غلاكسي إس 7 إيدج

7- إتش تي سي يو 11 لايف

8- إل جي كيو 6/كيو 6 بلس

9- سامسونغ غلاكسي إس 9 بلس

10- موتورولا موتو جي 5 بلس.

11- موتورولا موتو زد

12- سامسونغ غلاكسي جى 6 بلس

13- زد تي إي أيه 610

14- سامسونغ غلاكسي جى 4 بلس

15- سامسونغ غلاكسي إس 8

16- زد تي إي بليد في 9

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