شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن في مشاجرة شمال بيشة.. والجهات الأمنية تضبط الجاني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قُتل مواطن إثر مشاجرة وقعت بينه وبين آخر صباح أمس، بأحد المواقع شمال محافظة بيشة، وتحقق الجهات الأمنية في الواقعة.
وكشفت مصادر عن نشوب شجار بين شخصين بأحد المواقع شمال محافظة بيشة؛ مما تسبب في وفاة مواطن.
وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعاينة الحادثة، وتحويل جثة المواطن للطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية قبضت على الطرف الآخر في المشاجرة، وتم تحويله إلى الجهات المعنية لتولي التحقيق، والكشف عن ملابسات الجريمة.
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