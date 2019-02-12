الاحتلال يشرعن مباني استيطانية ويدمر 500 شجرة زيتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت نيابة الاحتلال «الإسرائيلي» ما تسمى «المحكمة المركزية»، اعتزامها شرعنة مبانٍ شيدها مستوطنون على أرض بملكية فلسطينية خاصة، وتم إلحاقها بمستوطنة «عالية زهاف» شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقل الاحتلال 21 فلسطينياً من أنحاء الضفة، فيما أطلق النار على رعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، في وقت دمر 500 شجرة زيتون بالأغوار.

وأفادت صحيفة «هآرتس»، بأن المستشار القضائي للحكومة «الإسرائيلية» أفيخاي مندلبليت، وافق على نظام غير مسبوق من أجل شرعنة هذه المباني في المستوطنة، التي جرى بناؤها دون تصاريح بناء، وبحسب النظام الجديد، فإنه بإمكان سلطات الاحتلال «إضفاء صبغة قانونية» على بناء غير مرخص في المستوطنات بعد إتمام البناء على أرض بملكية فلسطينية خاصة. وأعلنت دولة الاحتلال، في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، أنها ستحاول شرعنة هذه الأراضي بمنحها تصاريح بناء، من خلال تجاهل أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

وجرفت قوات الاحتلال، طريقاً أعادت تأهيله هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يربط منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحم 41 مستوطناً، و12 طالباً من معاهد تلمودية، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة أبوعصب في حي القرمي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لإخلاء منزلها، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة. وناشدت العائلة أهل البلدة والمدينة والمؤسسات المقدسية بالوقوف والتضامن معها ضد إخلاء المنزل للمستوطنين، موضحة أن تجمعاً واعتصاماً سيتم تنظيمه عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في منزلها المُهدّد.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً مأهولاً في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت حي عين جويزة شمال القرية، وهدمت منزل المواطنة نجلا أبو الهيجاء البالغة مساحته (130) متراً مربعاً، ويسكنه سبعة أفراد، بحجة عدم الترخيص.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق أشجار الزيتون في منطقة الأغوار؛ حيث قطّعت ودمرت واقتلعت أكثر من 500 شجرة في منطقة بردلة. وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، إن ما يسمى ب«الإدارة المدنية» للاحتلال، وقوة من جيش الاحتلال وجرافتين، اقتحمت قرية بردلة بالأغوار الشمالية؛ حيث شرعت الجرافات بتدمير أشجار زيتون تعود لمواطنين من القرية، حيث تم قص وتدمير (520) شجرة زيتون، وقام الاحتلال بمصادرتها بزعم أنها مزروعة في «أراضي دولة».

(وكالات)