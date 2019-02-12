النعيمي: التعليم والاستثمار في الشباب محور استراتيجية التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، أن التعليم والاستثمار في شباب الوطن وأجياله المتعاقبة هما محور استراتيجية التنمية المستدامة، والطريق الأمثل لبناء مجتمع معاصر ومتناغم علمياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً، معرباً عن حرصه على أن تكون هذه الجامعة ملبية لتلك الأهداف والطموحات وأن تركز على الدين واللغة العربية مع الاهتمام باللغات الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة التنفيذية والأعضاء الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي وسعيد محمد الرقباني وعبد الله بن حميد المزروعي والدكتور سعيد عبد الله حارب والدكتور عبد الرحمن سلطان الشرهان، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بالجامعة في منطقة الجرف.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان في مستهل الاجتماع بأعضاء مجلس أمناء الجامعة متمنيا لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجامعة والعمل على رسالتها.

وشدد سموه على أهمية التنمية البشرية كأحد الاهتمامات الرئيسية للقيادة الرشيدة في الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان رئيس مجلس الأمناء بمسيرة الجامعة، والتي شهدت منذ انطلاقتها إنجازات بارزة أهمها بناء الإنسان الإماراتي، والسعي إلى تأهيله من خلال المناهج المعتمدة وتشجيعها على الابتكار والإبداع.

واعتمد مجلس أمناء الجامعة برئاسة سموه، الموازنة التقديرية للجامعة للعام الدراسي 2018 /‏‏‏ 2019، وقوائم خريجي الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من خريجي الجامعة والتي تحمل شعار «عام التسامح» ومنحهم الدرجات العلمية.

ويضم هذا الفوج 338 خريجا وخريجة في مختلف البرامج من البكالوريوس والماجستير والتي ستحتفل الجامعة بتخريجهم يوم الاثنين المقبل.

كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للجامعة، واللائحة الداخلية لصندوق ثامر للتكافل التعليمي وإعادة هيكلة كليات الجامعة، وخطة الجامعة الاستراتيجية المعدّلة، ووافق المجلس على ضم الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة إلى مجلس الأمناء كعضو.

من جانبه أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء بمواقف صاحب السمو حاكم عجمان الداعمة لمسيرة هذا الصرح التعليمي الذي أصبح يحظى بمكانة علمية متميزة ساهمت في نهضة مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات.

وقال إن توجيهات سموه ستكون موضع تقدير واهتمام ويتم الأخذ بها عند وضع البرامج والخطط الاستراتيجية للجامعة.

وأكد أن إدارة الجامعة تسعى دائما إلى تحديث البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات، وِفق احتياجات سوق العمل والاهتمام بتطوير مخرجات التعليم.

وقدم الشيخ راشد بن حميد عرضا عما تم تحقيقه خلال الفترة الفاصلة، حيث بيّن الزيادة في عدد الطلبة المقبولين بالجامعة بنسبة 12 في المائة عن العام الماضي.

من جانبه رحب الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة بصاحب السمو حاكم عجمان رئيس مجلس الأمناء وباقي أعضاء المجلس مستعرضاً التصنيفات الدولية التي حصلت عليها الجامعة.

واستعرض أيضا الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها بعض البرامج الأكاديمية في الجامعة. (وام)